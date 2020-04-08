Медведев заявил, что «перезагрузка» отношений РФ и США обернулась «перегрузкой»

Москва, 8 апреля. США пытаются вытеснить Россию из глобальной мировой повестки, развязав беспрецедентную санкционную войну, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Перезагрузка» наших (российско-американских. — Прим. ФАН) отношений, на которую возлагалось столько надежд, обернулась их тотальной «перегрузкой». Причем исключительно по воле американских партнеров», — говорит Медведев.

По его словам, Соединенные Штаты переключили «режим сотрудничества» в «режим политического давления». Он отмечает, что Вашингтон развязал беспрецедентную санкционную войну против Москвы, чтобы вытеснить ее из глобальной повестки.

Медведев говорит, что последние годы оказались непростыми для сферы контроля над вооружением. В частности, это касается разрыв по американской инициативе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее экс-послы США на Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с пандемией коронавируса для оказания давления на РФ и «возвращения» Крыма под власть Киева. По их мнению, союзники США должны выступить с предложением снятия санкций с Москвы в обмен на отказ от Крыма и «прекращения украинского конфликта».