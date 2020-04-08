Медведев заявил, что миру нужны очищенные от санкций отношения

Москва, 8 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в условиях пандемии коронавируса миру нужны совершенно новые отношения. По его словам, они должны быть основаны на стремлении стран к взаимовыручке, а также очищены от санкций.

«Необходимы совершенно иные, очищенные от санкций отношения, которые позволят справиться с этой опасной угрозой», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, Медведев напомнил, что ровно 10 лет назад, 8 апреля 2010 года, Москва и Вашингтон подписали важный документ в сфере контроля над вооружениями. Это Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам Медведева, тогда две страны доказали, что могут преодолевать любые разногласия и договариваться.

«Не только ради своих народов, но и ради всего человечества. Сегодня это умение слышать друг друга особенно актуально», — констатировал зампред Совбеза РФ.

При этом ранее бывшие послы США на Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с COVID-19 для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева. Свое обращение дипломаты разместили на страницах издания NPR, утверждая, что пандемия коронавируса якобы открывает «неожиданную возможность прекратить конфликт на Украине».

Экс-послы считают, что в ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции и падением мировых цен на нефть США и их союзники должны выступить с предложением о снятии международных санкций с России, «если украинский конфликт прекратится».

Ранее США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия в ходе заседания Генассамблеи ООН выступили против предложенного Россией проекта резолюции, предусматривающей снятие односторонних санкций, мешающих государствам бороться с коронавирусом.

Москва призывала помочь наиболее пострадавшим от пандемии странам, отказаться от торговых войн и односторонних ограничений, введенных в обход Совбеза ООН. Кроме России, авторами декларации выступили еще 28 государств.