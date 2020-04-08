В США умерло рекордное количество людей. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел совещание с вирусологами Владимир Путин провел онлайн-совещание с участием крупнейших специалистов в области медицины. Путин предложил обсудить возможность сокращения нерабочего периода в стране и узнал мнение экспертов по поводу эффективности правительственных мер по борьбе с инфекцией. По мнению врача Владимира Кутырева, пока рано говорить об уменьшении нерабочего периода. К этому вопросу стоит вернуться через неделю, когда будут видны первые результаты режима. А все карантинные ограничения и меры стоит продолжать. Добавим, жаль, что не все соблюдают режим самоизоляции. Например, 7 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,8 балла. Соблюдайте режим самоизоляции, ведь от этого зависит успех в борьбе с коронавирусом и ваше здоровье.

Указ о допмерах соцподдрежки Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Выплаты в размере 5000 рублей начислят с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет, являющегося гражданином РФ. Они не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. За получением выплат можно обратиться до 1 октября.

В США от COVID-19 за сутки умерли 1736 человек За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, когда за сутки скончались 1344 человека. Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших в Нью-Йорке, который является центром эпидемии в Соединенных Штатах. Всего в США COVID-19 заболели более 398 тысяч человек, 22 тысячам пациентов удалось выздороветь.