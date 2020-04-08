Доктор Романенко перечислила препараты, которые должны быть в «карантинной аптечке»

Москва, 8 апреля. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко перечислила необходимые препараты в аптечке в период пандемии коронавируса, передает радио Sputnik.

По ее словам, не стоит закупаться медикаментами, руководствуясь информацией в Интернете. Она говорит, что в случае обнаружения коронавируса, все необходимые препараты будут предоставлены бесплатно. Доктор Романенко советует иметь запас тех лекарств, которые вы принимаете регулярно для лечения хронических заболеваний.

«Лучше заранее обсудить со своим врачом, чем заменить препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца в случае его отсутствия в ближайшей аптеке», — говорит специалист.

Также она советует иметь в аптечке скоропомощные медикаменты для сердца и легких.

«В наличии должны быть противоаллергический препарат, препарат для снижения температуры, кожные антисептики для обработки ран. Не помешает иметь дома бинт, ватные диски, что может пригодиться в повседневной жизни», — отмечает Татьяна Романенко.

Не будет лишним иметь в аптечке сорбенты для неотложной помощи при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Доктор говорит, что эти лекарства используются без назначения врача, но в случае недомогания, необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.