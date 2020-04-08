ФАН публикует фото с места смертельного ДТП под Воронежем

Воронеж, 8 апреля. В Бутурлиновском районе Воронежской области произошло ДТП с участием ВАЗ-2105 и Lada Priora. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места происшествия.

В результате аварии погибло 4 человека. Отмечается, что среди жертв нет детей.

Ранее сообщалось, что художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы в свой день рождения. В машину знаменитости врезался каршеринговый автомобиль. По сообщениям СМИ, художник лишился зуба и не может шевелить пальцем левой руки.