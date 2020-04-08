ФАН публикует фото с места взрыва газового баллона в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 апреля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области.

Взрыв произошел в населенном пункте Филинское. В результате обрушился двухэтажный жилой дом на улице Больничная, 34.

«Спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок. Предварительно, 1 человек находится под завалами», — сообщают спасатели.

По их информации, человек под завалами жив, слышен его голос. Согласно предварительным данным, среди пострадавших нет детей. Сообщается, что взорвался баллон на первом этаже. По предварительной информации, причина взрыва — нарушение правил эксплуатации.

Ранее в Орехово-Зуево произошел взрыв газа в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве. Пострадали 10 человек, один погиб. В результате взрыва обрушился подъезд с 1 по 5 этаж. 10 квартир повреждены, 5 из них — разрушены полностью.