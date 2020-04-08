Коломойский назвал действия властей Украины «путем в никуда»

Киев, 8 апреля. Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал принятие Верховной радой закона, не позволяющего возвращать банки экс-владельцам, назвав данный документ «антиукраинским», а решение властей — «путем в никуда», передает «Новое время».

Принятие данного закона было одним из условий получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). Закон делает невозможным возврат Коломойскому национализированного «Приватбанка».

«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих», — говорит предприниматель.

Он утверждает, что не обсуждал принятие закона с главой государства Владимиром Зеленским.

«Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука», — резюмирует Коломойский.

Напомним, что «Приватбанк» был национализирован украинскими властями в 2016 году. Данное решение было принято якобы из-за выведения его экс-руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Ранее украинский парламентарий Василий Нимченко заявил, что МВФ и Всемирный банк потребовали от Киева изменить закон о рынке земли, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий в стране.