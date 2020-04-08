Военные САА обнаружили в Идлибе подпольный цех по производству «поясов смертников»

Дамаск, 8 апреля. Сирийские военнослужащие обнаружили большой схрон с боеприпасами боевиков вблизи населенного пункта Хан-эс-Себиль в провинции Идлиб.

«Месяц назад наша армия освободила этот район. Сразу началась работа саперов — они начали искать остатки от боевиков, чтобы жители этого района могли вернуться», — говорит полковник САА Хаду Ясер.

Населенный пункт расположен около трассы М5, которая связывает Дамаск и Алеппо. В одном из бункеров был обнаружен склад боеприпасов с десятками ручных гранат и противопехотных мин производства США. Также были найдены детонаторы, самодельные взрывчатки и «пояса смертникоы».

По мнению сирийских военных, на этом месте был «мини-завод» по производству таких поясов и взрывчатки.

Схрон был уничтожен контролируемым взрывом. На данный момент сирийские саперы, которые были обучены российскими специалистами, занимаются разминированием населенного пункта.

«Мы будем работать до конца, чтобы сюда было безопасно возвращаться. От боевиков можно ожидать чего угодно», — говорит сирийский полковник.

Как отмечают военнослужащие САА, боеприпасы спрятаны по всему поселку – в домах, подвалах и колодцах. После полного разминирования, мирные жители смогут вернуться в свои дома.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия не пропустила американский военный конвой из пяти машин на КПП в населенном пункте Хамо (провинция Хасака). В результате военнослужащие США были вынуждены развернуться и уехать.