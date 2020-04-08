В Хабаровском крае умер первый пациент с COVID-19

Хабаровск, 8 апреля. Первый случай гибели человека от коронавируса нового типа зафиксирован в Хабаровском крае, скончалась 77-летняя пенсионерка.

О смерти пожилой женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19 сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В Хабаровском крае скончалась 77-летняя пациентка с подтвержденным инфицированием COVID-19. Пациентка была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки (Испания)», — говорится в сообщении.

Накануне управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщило о выявлении пяти новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории региона.

«Все пациенты, у которых обнаружили вирус, — хабаровчане, и были на карантине под наблюдением врачей. При этом двое недавно вернулись из Японии, а трое контактировали с ранее зараженными», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

В инфекционном госпитале в Хабаровске находятся 12 пациентов с диагнозом COVID-19. Трое из ранее инфицированных уже выздоровели. В целом на территории региона развернуто 658 коек на случай резкого роста количества заражений. Ежедневно лаборатории края проводят до 900 тестов на коронавирус нового типа. Официально подтвержденным считается диагноз, перепроверенный в новосибирском ГНЦ «Вектор».

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее видом коронавируса, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.

По подсчетам Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в 184 странах мира выявлено 1,430 миллиона случаев заражения COVID-19. От вызванных вирусом осложнений умерли 82 119 пациентов, более 301 тысячи заболевших выздоровели.