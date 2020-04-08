Киркоров признался, что хочет выступить на Украине

Москва, 8 апреля. Певец Филипп Киркоров заявил, что не против приезда на Украину, однако не хочет напрашиваться и будет ждать приглашения от президента страны Владимира Зеленского. Об этом эстрадный исполнитель заявил во время прямого эфира с украинской певицей Олей Поляковой.

«Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем», — говорит Киркоров.

Певец подчеркнул, что с Владимиром Зеленским в его жизни связано «очень много доброго и светлого». По мнению Киркорова, если украинский президент его до сих пор не пригласил, то на это есть причины.

«Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил», — отмечает певец.

Ранее Филипп Киркоров сделал неожиданное признание, заявив, что именно он ответственен за пандемию коронавируса. По его словам, он «так устал от съемок и гастролей», что попросил на Новый год дать ему возможность больше времени проводить с детьми. По словам певца, на карантине он проводит время со своими детьми, а также успел разобрать весь свой гардероб.

Во время прямого эфира Киркоров также вспомнил свой первый интимный опыт. По его словам, это было «как в фильме ужасов», не став раскрывать подробностей. Также он признался, что впервые поцеловался в 9-м классе. Будущий «король эстрады» посчитал это скучным занятием.