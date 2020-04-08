В США предложили использовать COVID-19 для «возвращения» Крыма

Вашингтон, 8 апреля. Бывшие послы США на Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с COVID-19 для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева.

Свое обращение дипломаты разместили на страницах издания NPR, утверждая, что пандемия коронавируса якобы открывает «неожиданную возможность прекратить конфликт на Украине».

Экс-послы считают, что в ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции и падением мировых цен на нефть США и их союзники должны выступить с предложением о снятии международных санкций с России, «если украинский конфликт прекратится».

«Кризис может заставить Кремль согласиться», — заверили они.

Авторы статьи предложили президенту США Дональду Трампу и лидерам Германии, Франции и Украины предложить Москве «остановить» конфликт на Украине в обмен на отмену части антироссийских санкций. Они добавили, что в случае «возвращения» Крыма под контроль Киева могут быть сняты и другие санкции.

Ранее США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия в ходе заседания Генассамблеи ООН выступили против предложенного Россией проекта резолюции, предусматривающей снятие односторонних санкций, мешающих государствам бороться с коронавирусом.

Москва призывала помочь наиболее пострадавшим от пандемии странам, отказаться от торговых войн и односторонних ограничений, введенных в обход Совбеза ООН. Кроме России, авторами декларации выступили еще 28 государств.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в полном соответствии с уставом ООН и международным законодательством по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает Крым собственной временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».