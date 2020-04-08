Трамп заявил о готовности остановить выплаты ВОЗ

Вашингтон, 8 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ходе общения с журналистами во вторник глава Белого дома обвинил ВОЗ в «многочисленных ошибках» и «ориентированности на Китай», после чего пообещал рассмотреть вопрос о приостановке выплат.

«Всемирная организация здравоохранения получила огромное количество денег от США. Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, а они критиковали мое решение по ограничению передвижения. Они ошибались насчет многих вещей и было похоже, что они очень ориентированы на Китай. Мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты. И посмотрим», — сказал Трамп.

Президент США уточнил, что речь не идет о немедленном прекращении выплат ВОЗ, а об «изучении» такой возможности.

Ранее Трамп уже выступал с критикой Всемирной организации здравоохранения, обвиняя ее в «сосредоточенности» на Китае, в то время как финансируется она преимущественно за счет Соединенных Штатов. Отвечая на критику, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что ВОЗ проделала огромную работу в плане борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре прошлого года власти Китая уведомили ВОЗ о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с распространением болезни статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 1,429 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 82 074 человека, более 300 тысяч пациентов выздоровели.

США остаются лидером по числу заболевших COVID-19 — на территории страны выявлено почти 400 тысяч случаев заражения коронавирусом.