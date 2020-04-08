Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

Москва, 8 апреля. Sony представила DualSense — геймпад для новой PlayStation 5. Игровая общественность удивлена радикальной сменой дизайна геймпадов.

Прошлой осенью представители компании заявляли, что новый геймпад будет делать ставку на новаторскую точечную вибрацию и динамическую тяжесть нажатия курков. Однако ничего не говорилось о том, как будут выглядеть новые геймпады.

Известно, что кнопка Share («Поделиться») сменится на Create («Создать»). Также в геймпаде будет встроенный микрофон для голосового чата. Кнопка PlayStation будет выполнена в форме логотипа консоли. Световые панели перемещены — теперь они расположены по бокам сенсорной панели.

В новых геймпадах будет вновь использован встроенный аккумулятор. Предусмотрено подключение по USB Type-C.

Отмечается, что дизайн окончательный. Геймпад уже прошел тестирование среди геймеров с разными размерами рук.

Sony совершенно внезапно показала DualSense — геймпад PlayStation 5, который должен изменить игры.



Собираем на сайте все детали новинки.https://t.co/LKGA8X0sFy — Игромания (@igromania) April 7, 2020

В середине марта Sony раскрыла характеристики PlayStation 5. Новая игровая консоль будет базироваться на 8-ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой 3,5 тыс. мегагерц, а также иметь видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса. У консоли будет 16 гигабайт оперативной памяти и кастомный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт.

Выход PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года.