Москва, 8 апреля. Российская туристка Полина Красногорская рассказала, как живут на Сейшелах граждане РФ, ожидающие вылета домой.

Ранее сообщалось, что около ста россиян ожидают возвращения домой с островов. 6 апреля Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения россиян на родину.

Полина Красногорская вместе с матерью приехала на Сейшелы в начале марта.

«Проблемы начались еще 19 марта, когда РФ закрыла въезд из ОАЭ, а у нас была пересадка в Абу-Даби. 20 марта мы побежали в посольство и в авиакомпанию Etihad. Нас успокоили, сказали, что Etihad договорился с РФ о чартерных рейсах для вывоза россиян. Нам дали бумажку, что обмен произведен на чартерный рейс. 24 марта мы приезжаем в аэропорт и там узнаем, что ОАЭ решили закрыть границу для трансфера на день раньше, и наш рейс никуда не летит», — говорит россиянка.

По ее словам, оставались билеты в Катар, но в итоге билет на одного человека стоил 500 тыс. рублей, а у них не было таких денег. Тогда к российским туристам прибыл представитель посольства РФ и помог им найти недорогое жилье.

«Мы еще с тремя семьями заселились в апартаменты. У нас на двоих комната стоит 65 евро, и это довольно дешевый вариант. В день с едой на двоих уходят в районе 100 евро», — рассказывает Полина.

Красногорская говорит, что прошло уже 2 недели, с того момента, как они должны были уехать. Туристам становится тяжело — приходиться брать деньги в долг у знакомых и родственников. Они ожидают помощи от государства и уже заполнили требуемые анкеты на портале Госуслуг.

Россиянка отмечает, что недавно подтвердился первый случай коронавируса на Сейшелах. Инфицированным оказался сотрудник аэропорта, который успел объездить пол-острова.

«Завтра продуктовые магазины закрывают, поэтому мы вчера накупили продуктов. Нам прямо так продавцы и сказали — «Мы работаем последний день, готовьтесь», — говорит путешественница.

Она говорит, что российское посольство старается помочь туристам, но от них зависит немногое и конкретных сведений пока нет.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщало, что на вывозные рейсы могут претендовать лишь граждане, выехавшие из России после 1 января 2020 года. Все желающие воспользоваться вывозными рейсами в Россию, в обязательном порядке должны зарегистрироваться на сайте Госуслуг.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».