Автодилеры попросили кабмин снять запрет на продажу машин в РФ

Москва, 8 апреля. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев обратились в правительство с просьбой разрешить работу автосалонов в период самоизоляции.

Как пишут «Известия», в конце марта глава РОАД уже обращался в кабмин с просьбой возобновить ремонт и техобслуживание транспортных средств, а также продажу запчастей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. На этот раз Мосеев просит разрешить продажу автомобилей клиентам.

Просьба аргументируется тем, что в случае серьезной поломки машины россияне не смогут приобрести новый автомобиль, а многим отсутствие личного транспорта не позволяет быстро добраться до аптеки, магазина или больницы. Мосеев отмечает также, что медицинские учреждения и экстренные службы в период пандемии «остро нуждаются» в исправном транспорте, ремонт которого должен проводиться в сертифицированных сервисных центрах.

Ранее президент ассоциации автодилеров направлял в правительство еще одно обращение, в котором предупреждал о возможном банкротстве от трети до половины компаний в области авторитейла. По данным Мосеева, недополученная выручка от продажи машин уже превысила 114 миллиардов рублей. Он попросил включить авторитейл в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а также освободить дилеров от взносов в ПФР и предоставить налоговые послабления.

Представители автодилеров заверяют, что в случае отмены запрета на продажу автомобилей готовы обеспечить полный спектр необходимых мер по защите клиентов и сотрудников от угрозы заражения коронавирусной инфекцией.