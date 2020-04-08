Доктор Каабак считает, что у 80% человечества есть иммунитет против коронавируса

Москва, 8 апреля. Иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% населения планеты, заявил трансплантолог Михаил Каабак.

Медик положительно оценивает ожидаемое появление анализа на антитела против коронавируса, показывающий возможности человеческого иммунитета против COVID-19.

«Я думаю, что к тому времени, как этот тест станет доступным, выяснится, что 80% населения имеет хороший иммунитет против коронавируса и можно этим 80% не опасаться заражения. Тогда потихонечку жизнь начнет возвращаться в нормальное русло», — прогнозирует Михаил Каабак.

Специалист подчеркнул, что текущий технологический уровень не позволяет в обозримый период выработать эффективное лечение или создать вакцину против коронавируса. Каабак говорит, что человеческий организм способен вырабатывать иммунитет против патогенов, поэтому через некоторое время пандемия стихнет самостоятельно.

Ранее врач Тимур Пестерев заявил, что инфицированным коронавирусом нужно воздержаться от контактов с домашними животными, а если у питомца появились симптомы, то его нужно изолировать. Недавно вирус был зафиксирован у кошки на Тайване и у тигрицы в Нью-Йорке, однако пока не известно, могут ли животные быть переносчиками.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.