Die Welt предрекла «закат глобализации»

Берлин, 8 апреля. Журналисты немецкой газеты Die Welt предупредили, что половина всех компаний из-за коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к концу глобализации в существующем виде.

Издание пришло к таким выводам, проанализировав результаты опросов компаний по всему миру, проведенных консалтинговым обществом EY. Особо марким примером, отмечает Die Welt, стали защитные медицинские маски. Пандемия выявила повсеместную зависимость от их поставок от Китая, и многие политики призывают к немедленным действиям по изменению ситуации.

Журналисты подчеркивают, что многие предприятия уже изменяют свои схемы поставок, это касается и медицины, и других отраслей промышленности. «Закат глобализации», который растянется на ближайшие годы, приведет к росту инфляции, уверены авторы статьи, а сгладить негативный эффект поможет массовое внедрение автоматизации.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые оперативно установили, что причиной заболевания выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ объявило вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, случаи коронавируса выявлены сегодня в 184 странах, по всему миру заразились более 1,428 миллиона человек. От осложнений скончались 82 020 заболевших, более 300 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее RT сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановки выделения средств ВОЗ на фоне низкой эффективности работы организации в период пандемии.