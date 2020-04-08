Историк Буранов рассказал, как нацисты планировали осуществить геноцид славян

Москва, 8 апреля. Нацистский план «Ост» предполагал уничтожение и переселение миллионов людей, это был фактически славянский холокост, на который Германия собирались потратить более 100 млрд рейхсмарок, заявил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

По его словам, о генеральном плане «Ост» свидетельствуют исторические документы, в том числе «Замечания и предложения по генеральному плану «Ост».

«Гитлер планировал уничтожить миллионы людей и даже с немецкой педантичность и прагматичностью подошел к этому вопросу. Была рассчитана стоимость этой программы, уничтожение славянского населения оценивалось в 100 млрд рейхсмарок», — говорит историк.

По его словам, война с СССР рассматривалась нацистскими элитами, как война против славянских народов. Буранов говорит, что есть 6 документов, которые касаются плана «Ост». В первых двух идет речь о колонизации Польше и последующей высылке поляков. Остальные уже напрямую касаются Советского Союза.

«В их планах — угон населения, массовое переселение. При этом не следует обманываться термином «выселение», это было привычное для нацистов обозначение фактического уничтожения людей. Во многих немецких документах такая же формулировка, например, употребляется в отношении концентрационных лагерей», — объясняет историк.

Буранов подчеркивает, что в разработку плана была вовлечена верхушка нацистской партии, включая рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, а также политика Эрхарда Ветцеля и профессора Конрада Мейер-Хетлинга. Историк отмечает, что согласно плану, нацисты намеревались закончить войну с СССР на линии Архангельск - Астрахань.

«На пространстве, подлежащем немецкому «освоению», проживало 45 млн человек, из них 31 млн «нежелательных по расовым показателям» предполагалось выселить в Сибирь, а сразу после разгрома СССР переселить на освободившиеся территории до 5 млн немцев», — говорит эксперт.

На «онемечивание» отводилось 25-30 лет, каждый народ нацисты планировали выселять в разных пропорциях. Согласно плану, предусматривалось уничтожение и депортация 80–85% населения Польши, 85% Литвы, 65% Западной Украины, 75% Белоруссии и по 50% населения Латвии, Эстонии и Чехии.

Недавно бывший латвийский член войск СС Артур Грава, проживающий на данный момент в США, признал, что его сотрудничество с нацистами было ошибкой. По его словам, призывы к массовым расправам над евреями в Латвии были «ужасным преступлением». В середине марта российские историки опубликовали список бывших латвийских членов войск СС. Многие из них проживают в США, Канаде и европейских странах.