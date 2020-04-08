Россиянам объяснили, как не заразить домашних животных COVID-19

Москва, 8 апреля. Врач Тимур Пестерев заявил, что больным COVID-19 нужно воздержаться от контактов с домашними питомцами, а если у животного появились симптомы, его нужно изолировать.

«На основании двух документально подтвержденных случаев (кошка на Тайване и тигрица в США) можно сделать вывод, что если у человека есть заболевание, ему не следует контактировать с животными. Если питомец болеет, его лучше отсадить на карантин», — приводит слова врача РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что коронавирус нового типа до сих пор мало изучен, немногое известно о восприимчивости к болезни у домашних животных.

«Про собак информации нет, но получены данные о том, что кошки могут заражаться коронавирусом. Насчет того, могут ли они быть переносчиками, данных нет», — добавил Пестерев.

Врач порекомендовал всем заботиться о здоровье окружающих. Если у кошки появились симптомы, ее не стоит выпускать к здоровым людям. У домашних животных COVID-19 может сопровождаться сухим кашлем, теоретически таким способом может происходить распространение вируса.

Ранее RT сообщил, что 15% обследованных в китайском городе Ухань кошек оказались зараженными коронавирусом.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 1,428 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений скончались 82 020 человек, более 300 тысяч пациентов победили болезнь.