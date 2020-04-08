Москва, 8 апреля. Респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, между тем любая медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, говорит главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.

По словам специалиста, перед выбором защитного средства нужно понять, в какой защите вы нуждаетесь: защитить себя или от себя.

«Если мы используем маску, мы защищаем себя и окружающих, а если респиратор с клапаном — только себя», — говорит Михаил Выборный.

По его мнению, при выборе респиратора с клапаном и медицинской маской, выбор лучше остановить на последней. Выборный говорит, что идеальный вариант — респиратор со сменным фильтром, который используют профильные врачи. Но для повседневной защиты хватит медицинской маски.

Выборный напоминает, что маски нельзя стирать. Также он говорит, что, опуская маску на подбородок, вы можете лишить ее защитных функций, так как она соприкасается внутренней стороной с поверхностью, на которую могла попасть аэрозоль инфицированного человека.

Ранее российский телеведущий и врач Александр Мясников призвал носить медицинские маски во время пандемии коронавируса. Он отметил, что маска не так эффективна для защиты человека от инфекции, однако может уберечь окружающих его людей.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».