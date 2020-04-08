На Украине придумали, как лечить больных COVID-19 при помощи пакета

Москва, 8 апреля. В качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для больных коронавирусом команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением.

Врач из Харькова Елизавета Шилова на своей странице в Facebook напомнила, что пакеты для неинвазивного CPAP из-за недостатка аппаратов ИВЛ использовались еще 20 лет назад.

«Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!» — задалась она вопросом.

Тогда, по словам Шиловой, проблема заключалась в том, чтобы найти подходящий пакет, который бы не рвался и не имел резкого запаха. Теперь удалось найти производителя, который со второй попытки выпустил качественные пакеты, которые можно использовать в местных больницах, где не хватает аппаратов ИВЛ.

«Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», – резюмировала врач, отметив желание многих людей помогать безвозмездно в кризисной ситуации.

По данным на 7 апреля, на Украине всего зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусом, из них 45 человек умерли, 28 — выздоровели.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан соблюдать карантинные меры. Он подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19. Глава государства попросил украинцев «не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое», подчеркнув, что все ограничения временные.