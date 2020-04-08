Дана Борисова пожаловалась на объявившую ей бойкот дочь

Москва, 8 апреля. Телеведущая Дана Борисова пожаловалась в соцсети, что родная дочь Полина объявила ей бойкот, оставшись в другой квартире на время самоизоляции.

В сториз в своем Instagram Борисова, появившись в растрепанном виде, пожаловалась на закрытые салоны красоты и предупредила, что «скоро все станем бомжихами». Также она рассказала, что вернувшись с дочерью из Праги, приняла решение самоизолироваться по отдельности, поскольку продолжает работать на телевидении и контактирует с людьми. Телеведущая отправила Полину в семью отца, после чего та перестала общаться с матерью.

«Полина уже 10 дней не выходит на связь. Вчера я рекламировала итальянский ресторан, они говорит: «Давай мы тебе сделаем суши, покушаешь». Я сказала «Позвоните лучше Полине, она там сидит у свекрови, ест эти вечные котлеты, предложите ей суши. Скажите. это подарок от мамочки», — рассказала Борисова.

Но еду от матери дочь принимать отказалась, заявив, что «мне от нее ничего не нужно».

«Я только не могу понять, за что? Мы ездили в Прагу и жили душа в душу, так наслаждались обществом друг друга! Прилетели, два дня прошло, все! Мама — злейший враг!» — пожаловалась телеведущая.

Подписчики начали упрекать Борисову в том, что она якобы по-прежнему страдает алкогольной зависимостью. В комментариях написали, что ведущую несколько дне назад «сняли пьяную в хлам» в одном из супермаркетов. Это взбесило одинокую мать.

«Задолбали ваши тупые комментарии! Я трезвая зашла в магазин и уронила телефон! Мои родные и друзья знают, что я не употребляю. По съемкам хожу, меня ценят. Если бы я была нетрезвая в кадре, мне бы уже дали от ворот поворот!» — ответила она хейтерам.

Как пишет «Газета.ру», в конце марта Дана Борисов призналась, что у нее «случился срыв».