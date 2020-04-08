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Дана Борисова пожаловалась на объявившую ей бойкот дочь

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Дана Борисова пожаловалась на объявившую ей бойкот дочь

Москва, 8 апреля. Телеведущая Дана Борисова пожаловалась в соцсети, что родная дочь Полина объявила ей бойкот, оставшись в другой квартире на время самоизоляции.

В сториз в своем Instagram Борисова, появившись в растрепанном виде, пожаловалась на закрытые салоны красоты и предупредила, что «скоро все станем бомжихами». Также она рассказала, что вернувшись с дочерью из Праги, приняла решение самоизолироваться по отдельности, поскольку продолжает работать на телевидении и контактирует с людьми. Телеведущая отправила Полину в семью отца, после чего та перестала общаться с матерью.

«Полина уже 10 дней не выходит на связь. Вчера я рекламировала итальянский ресторан, они говорит: «Давай мы тебе сделаем суши, покушаешь». Я сказала «Позвоните лучше Полине, она там сидит у свекрови, ест эти вечные котлеты, предложите ей суши. Скажите. это подарок от мамочки», — рассказала Борисова.

Дана Борисова пожаловалась на объявившую ей бойкот дочь

Но еду от матери дочь принимать отказалась, заявив, что «мне от нее ничего не нужно».

«Я только не могу понять, за что? Мы ездили в Прагу и жили душа в душу, так наслаждались обществом друг друга! Прилетели, два дня прошло, все! Мама — злейший враг!» — пожаловалась телеведущая.

Дана Борисова пожаловалась на объявившую ей бойкот дочь

Подписчики начали упрекать Борисову в том, что она якобы по-прежнему страдает алкогольной зависимостью. В комментариях написали, что ведущую несколько дне назад «сняли пьяную в хлам» в одном из супермаркетов. Это взбесило одинокую мать.

«Задолбали ваши тупые комментарии! Я трезвая зашла в магазин и уронила телефон! Мои родные и друзья знают, что я не употребляю. По съемкам хожу, меня ценят. Если бы я была нетрезвая в кадре, мне бы уже дали от ворот поворот!» — ответила она хейтерам.

Как пишет «Газета.ру», в конце марта Дана Борисов призналась, что у нее «случился срыв».

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Источник: Instagram
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