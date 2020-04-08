Бузова «обиделась» на назвавшего ее «тупой» Манукяна

Москва, 8 апреля. Возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян разместил в Instagram шуточный ролик об отношениях влюбленных. Видео посвящено реакции девушек на остроты со стороны их парней.

На кадрах показано, как обидевшаяся Бузова отчитывает Манукяна за то, что тот назвал ее «тупой».

«Все, Давид, я ухожу. Ты назвал меня тупой. Как тупая может успокоиться? Какая тебе разница, куда тупая идет? Как тупая может понять, что хватит реально?» — причитала певица.

Блогер стал ее успокаивать и в итоге объяснил, что Бузову так задела лишь неудачная шутка. Но вскоре не удержался и снова иронично назвал ее «тупой».

«А как тупая может любить?» — с усмешкой спросил Манукян у Бузовой.

Вопрос вызвал негодование у певицы, но в итоге «конфликт» закончился романтичным примирением. В комментариях подписчики оценили юмор пары и признались, что с удовольствием наблюдают за их совместными роликами.

Недавно Бузова сообщала о «расставании» с блогером Манукяном. Певица якобы была недовольна его новой прической и сказала возлюбленному, чтобы тот ближайший месяц жил в другой квартире.

Ранее Ольга Бузова шокировала подписчиков в Instagram «беременным» животом. Фотографию певица сопроводила подписью, адресованной Давиду Манукяну. Она заявила, что теперь он обязан на ней жениться. Однако позже стало очевидно, что это всего лишь розыгрыш.