Никас Сафронов попал в ДТП в день своего рождения

Москва, 8 апреля. Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы в свой день рождения.

Происшествие случилось на Тверской улице. За рулем машины, в которой находился художник, был его брат. Они направлялись в магазин, чтобы скупиться перед празднованием дня рождения Сафронова.

«Остановился на светофоре, еще не загорелся зеленый свет и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — рассказывает Сафронов.

В каршеринговом авто находились молодой человек и девушка, которая была госпитализирована с сотрясением мозга в НИИ им. Склифософского. Художник говорит, что в результате аварии у него шатается зуб и разбита губа. Также у него не сгибается палец на левой руке.

По словам Сафронова, виновником происшествия стал заснувший таксист, влетевший в каршеринговый автомобиль, который затем столкнулся с машиной знаменитости.

Ранее стали известны детали ДТП, в котором погиб травести-блогер Павел Петель. За рулем авто, в котором находился Петель, мог быть 16-летний подросток. Люксовый Mercedes влетел в припаркованную фуру возле АЗС на скорости около 200 километров в час. Кроме блогера, погиб подросток за рулем и еще один 28-летний пассажир. Один из пассажиров выжил и был госпитализирован с множественными переломами.