Собчак показала, чем кормит Богомолова на карантине

Москва, 8 апреля. Российская телеведущая Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов показали, чем питаются в период самоизоляции.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала видео, снятое днем в понедельник, на котором показала богатый обеденный стол — в меню «звездной» пары был суп, авокадо, черная икра, овощной салат, рыба и курица. Рядом с Богомоловым стояла также рюмка со спиртным.

«Константин Юрьевич, как мы проводим понедельники? Это же роскошь! В понедельник днем вы уже выпиваете. Продукты пока есть. Авокадо порезано», — сказала за кадром телеведущая.

Пользователи соцсети по достоинству оценили «будничное» меню супругов.

«Это нереальная роскошь! Ксения как пчелка на кухне весь день», — отметила familyoftwoplusone.

«Разыграйте онлайн-обед с подписчиками. С удовольствием зайду», — предложила shizgarastudio.

«С карантином Instagram возвращается к истокам: селфи и фоточки еды», — констатировала nissa.live.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова упрекнула дочь и ее мужа в употреблении алкоголя.

Напомним, практически по всей России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции действует режим самоизоляции — граждане обязаны оставаться дома за исключением экстренных случаев.

На сегодняшний день, как сообщает Университет Джона Хопкинса, в РФ зафиксировано 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений умерли 58 человек, 494 пациента выздоровели.