Россиянам на удаленке дали советы, как избежать профессионального выгорания

Москва, 8 апреля. Затянувшаяся удаленная работа из-за пандемии COVID-19 может привести к снижению работоспособности даже у самых стойких. Как не допустить профессионального выгорания «на дому» рассказал консультант практики «Развитие лидерства» компании Ward Howell, executive-коуч Евгений Смирнов.

В интервью радио Sputnik Смирнов отметил, что после перехода на удаленку у многих работников только прибавилось работы, выполнение некоторых задач занимает больше времени, чем раньше.

«В этой ситуации кто-то «кипятит океан», пытаясь объять необъятное, а кто-то впадает в апатию. Обе эти реакции естественны в стрессе, но непродуктивны. Но, к сожалению, наш мозг очень плохо реагирует на мультизадачность. Мы теряем концентрацию, перегреваемся, устаем и в итоге ничего не успеваем, что стресс только увеличивает», — объяснил коуч.

Смирнов подчеркивает, что главное правило при удаленке: четко разделить время и пространство, когда вы работаете и общаетесь с семьей. С близкими стоит оговорить заранее те вопросы, которые можно будет решать только после окончания работы.

«Можно выработать условные знаки. Например, если дверь закрыта, то это должно означать, что вас беспокоить не надо. Знакомая семья придумала клеить забавные стикеры с напоминаниями, когда нужно постучать, а где — убрать за собой», — посоветовал он.

Обсудить границы стоит и с коллегами. Нужно «поставить блоки времени, когда вы заняты и вас никто не может беспокоить».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, передавал RT. При благоприятном развитии событий число нерабочих дней могут сократить.

«Газета.ру» сообщала, что режим самоизоляции, введенный по всему миру, изменил дресс-код для офисных сотрудников на удаленке. Американцы скупают офисные рубашки, французы советуют наряжаться «на работу» в шелковые пижамы, а наши граждане, не желающие вылезать из удобных спортивок, напоминают друг другу носить трусы и бюстгальтеры.