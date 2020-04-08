Харьковские активисты жестоко избили двух начальников полиции

Харьков, 8 апреля. Вечером 6 апреля в Харькове избили главу управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям, сообщает Newsroom.

Как сообщает источник, около полуночи в областную больницу обратился руководитель управления уголовного розыска Евгений Драка. Врачи зафиксировали у него множественные травмы лица.

Позже выяснилось, что у представителя правоохранительных органов возник конфликт с группой активистов, представляющих одну городскую организацию. В ходе потасовки был избит еще один страж правопорядка. Нападавшие скрылись. Согласно данным из источника, их личности уже установлены. Инцидент произошел рядом с центральным рынком Харькова, в непосредственной близости от управления розыска.

Согласно имеющимся данным, в машину Новикова (начальника отдела розыска по тяжким преступлениям) врезалась родственница одного из активистов, после чего вызвала их на место инцидента. К месту ДТП подошел Евгений Драка. После этого явились активисты и избили полицейских.

«Активисты которые это сделали — Ряднов В. (соучредитель «Мы харьковчане») и Хализев А. (член «Мы харьковчане»). Помимо Ряднова и Хализеева был еще Сытник», — сообщает Telegram-канал «Харьков 1654».

Полицейские находятся в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что на Украине был избит блогер-«порохобот» Святослав Носов, известный под никами «Горький Лук» и «Горе Луковое». Примечательно, что блогер был избит так называемыми «ветеранами АТО», которых часто защищал в своих постах.