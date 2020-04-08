Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Украинцев призвали скинуться на медицинские маски для проституток

33
0 Оставить комментарий

Украинцев призвали скинуться на медицинские маски для проституток

Киев, 8 апреля. Киевский волонтер Алина Сарнацкая призвала украинцев оказать помощь проституткам, который испытывают трудности из-за карантина на Украине.

Как заявила Сарнацкая, проблема работниц сферы интимных услуг заключается в том, что на Украине не разрешается выходить на улицу без индивидуальных защитных масок, которые из-за дефицита и возникшей спекуляции превратились в «предмет роскоши».

«Я пришла просить помощи для женщин в секс-работе. Сейчас многие из них без денег, жилья, а единственный способ их заработка — прямое взаимодействие с людьми. Почти все они сидят без работы, многие оказались в полной нищете. Мы пытаемся решить эту проблему разными способами, но сейчас особенно остро стоит вопрос обеспечения женщин масками и антисептиками», — написала волонтер на своей странице в Facebook.

Сарнацкая отметила, что раньше сама «была в секс-работе» и знакома с ситуацией, в которой оказались ее бывшие коллеги.

«Уверена, если бы тогда случилась эпидемия, я бы не умерла, но было бы очень трудно защитить свое здоровье без помощи и поддержки. Мы были и будем. К большой досаде продажных чиновников, которые хотели бы, чтобы их города были чистенькими, безопасными и хорошо простреливалось», — заявила она.

Украинцев призвали скинуться на медицинские маски для проституток

Волонтер подчеркнула, что сбор денег будет завершен через несколько дней, после чего поддержка будет направлена проституткам в Черкассах, Полтаве и Кривом Роге. Сарнацкая пообещала выложить в соцсети отчет в виде чеков.

Стоит отметить, что в комментариях пользователи Facebook раскритиковали инициативу, а некоторые и вовсе сочли ее розыгрышем. Автор поста ответила на многие из более чем 800 комментариев, подтверждая свой решительный настрой.

«Кто посчитает нужным — поможет. Кто посчитает важным приют или людей старшего возраста — тоже будут совершенно правы. Одно не отменяет важности другого», — написала Сарнацкая.

На Украине зафиксировано 1462 подтвержденных случая COVID-19, от осложнений умерли 45 человек, 28 заболевших выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что от коронавируса нового типа скончался первый военнослужащий украинских вооруженных сил.

Украинцев призвали скинуться на медицинские маски для проституток

Новости партнеров

Источник: Facebook
Новости партнеров