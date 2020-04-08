Украинцев призвали скинуться на медицинские маски для проституток

Киев, 8 апреля. Киевский волонтер Алина Сарнацкая призвала украинцев оказать помощь проституткам, который испытывают трудности из-за карантина на Украине.

Как заявила Сарнацкая, проблема работниц сферы интимных услуг заключается в том, что на Украине не разрешается выходить на улицу без индивидуальных защитных масок, которые из-за дефицита и возникшей спекуляции превратились в «предмет роскоши».

«Я пришла просить помощи для женщин в секс-работе. Сейчас многие из них без денег, жилья, а единственный способ их заработка — прямое взаимодействие с людьми. Почти все они сидят без работы, многие оказались в полной нищете. Мы пытаемся решить эту проблему разными способами, но сейчас особенно остро стоит вопрос обеспечения женщин масками и антисептиками», — написала волонтер на своей странице в Facebook.

Сарнацкая отметила, что раньше сама «была в секс-работе» и знакома с ситуацией, в которой оказались ее бывшие коллеги.

«Уверена, если бы тогда случилась эпидемия, я бы не умерла, но было бы очень трудно защитить свое здоровье без помощи и поддержки. Мы были и будем. К большой досаде продажных чиновников, которые хотели бы, чтобы их города были чистенькими, безопасными и хорошо простреливалось», — заявила она.

Волонтер подчеркнула, что сбор денег будет завершен через несколько дней, после чего поддержка будет направлена проституткам в Черкассах, Полтаве и Кривом Роге. Сарнацкая пообещала выложить в соцсети отчет в виде чеков.

Стоит отметить, что в комментариях пользователи Facebook раскритиковали инициативу, а некоторые и вовсе сочли ее розыгрышем. Автор поста ответила на многие из более чем 800 комментариев, подтверждая свой решительный настрой.

«Кто посчитает нужным — поможет. Кто посчитает важным приют или людей старшего возраста — тоже будут совершенно правы. Одно не отменяет важности другого», — написала Сарнацкая.

На Украине зафиксировано 1462 подтвержденных случая COVID-19, от осложнений умерли 45 человек, 28 заболевших выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что от коронавируса нового типа скончался первый военнослужащий украинских вооруженных сил.