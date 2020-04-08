Роструд дал оценку ситуации на рынке труда на фоне пандемии

Москва, 8 апреля. Ситуация на рынке труда пока в РФ остается стабильной, однако Роструд не исключает возможность ее резкого ухудшения, заявил замруководителя ведомства Иван Шкловец.

«Пока не видим серьезных опасений, пока ситуация стабильна, хотя количество обращений увеличивается в связи с указом президента о нерабочих днях, в связи с приостановкой работы ряда компаний. Мы мониторим ситуацию, все под контролем», — заявил Шкловец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

При этом он уточнил, что ведомство не исключает возможность резкого ухудшения ситуации и готовится к этому.

Ежедневно, по его словам, на горячую линию Роструда поступает порядка 6 тыс. обращений, связанных с урегулированием трудовых отношений.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в 1,4 млн человек, передает «Газета.ру». Заболевание унесло жизни более 81,4 тыс. человек.

2 апреля президент Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. При этом регионам предоставляется право самим определять степень строгости изоляционных мер. Нерабочий период может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Во вторник Международная организация труда (МОТ) подготовила новый доклад, в котором содержится обновленный прогноз по росту числа безработных в мире из-за COVID-19. Как передает RT, если раньше говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, то новые прогнозы говорят, что это число может оказаться значительно больше.