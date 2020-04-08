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Минтранс рассказал, кто сможет попасть на вывозные рейсы в Россию

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Минтранс рассказал, кто сможет попасть на вывозные рейсы в Россию

Москва, 8 апреля. Минтранс РФ уточнил, что на вывозные рейсы могут претендовать лишь те, кто выехал из России после 1 января 2020 года.

Как подчеркивается в сообщении министерства, все желающие воспользоваться вывозными рейсами в Россию, в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте госуслуг.

«Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тысячи человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка», — уведомило министерство.

Ведомство отмечает, что формирование вывозных рейсов осуществляется по принципу «одна сторона вылета — один город или регион прилета». Пассажиры такого рейса должны компактно проживать в субъекте, куда прибывает рейс — это позволит предотвратить вероятное распространение COVID-19.

Минтранс рассказал, кто сможет попасть на вывозные рейсы в Россию

Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны исходить из принципа «платности» перелета, говорится в сообщении.

«Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Для детей предусмотрены скидки», — рассказали в Минтрансе.

Вопросы выплаты компенсации за невыполненную перевозку с иностранными авиакомпаниями пассажиры будут решать в индивидуальном порядке. Если у россиянина имеется билет на рейс отечественного перевозчика, то он может воспользоваться вывозным рейсом бесплатно.  

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в 184 странах мира зарегистрировано более 1,414 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений умерли 81 259 человек, более 298 тысяч пациентов выздоровели.

Минтранс рассказал, кто сможет попасть на вывозные рейсы в Россию

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Источник: Пресс-служба Минтранса РФ
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