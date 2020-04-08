Минтранс рассказал, кто сможет попасть на вывозные рейсы в Россию

Москва, 8 апреля. Минтранс РФ уточнил, что на вывозные рейсы могут претендовать лишь те, кто выехал из России после 1 января 2020 года.

Как подчеркивается в сообщении министерства, все желающие воспользоваться вывозными рейсами в Россию, в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте госуслуг.

«Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тысячи человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка», — уведомило министерство.

Ведомство отмечает, что формирование вывозных рейсов осуществляется по принципу «одна сторона вылета — один город или регион прилета». Пассажиры такого рейса должны компактно проживать в субъекте, куда прибывает рейс — это позволит предотвратить вероятное распространение COVID-19.

Россияне, возвращающиеся из-за рубежа, должны исходить из принципа «платности» перелета, говорится в сообщении.

«Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Для детей предусмотрены скидки», — рассказали в Минтрансе.

Вопросы выплаты компенсации за невыполненную перевозку с иностранными авиакомпаниями пассажиры будут решать в индивидуальном порядке. Если у россиянина имеется билет на рейс отечественного перевозчика, то он может воспользоваться вывозным рейсом бесплатно.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в 184 странах мира зарегистрировано более 1,414 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений умерли 81 259 человек, более 298 тысяч пациентов выздоровели.