Москва, 8 апреля. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития в период действия карантинных мер, принятых в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В сложившихся условиях Минобрнауки полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии», — приводят в пресс-службе слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Минобрнауки направило соответствующие уведомления руководителям российских университетов.

По данным министерства, на данный момент в студенческих общежитиях проживают 312 тыс. учащихся, на время действия ограничительных мер из них выехали 495 тыс. человек. Отмечается, что многие студенты, временно выехавшие из общежития, продолжают за него платить. Согласно закону «Об образовании», высшее учебное заведение вправе снизить или отменить оплату для отдельных категорий студентов.

Ранее Министерство науки и образования РФ рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение с 16 марта. С 28 марта по 5 апреля студенты были отправлены на каникулы в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».