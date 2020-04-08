Лукашенко рассказал, кого «находит» коронавирус

Минск, 8 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что заболеванию новым типом коронавируса больше подвержены те, кто «вчера пил, а сегодня курит».

Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» отметил, что белорусские власти ценят здоровье граждан своей страны больше, чем они сами. По его словам, в этом «их проблема». Он напомнил, что еще год — полтора назад призывал белорусов «заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить».

«Все посмеивались: «Ну что президент говорит, что он там говорит?» А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит», — заявил Лукашенко.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире превысило 1,4 млн человек. От вируса погибли более 81,8 тыс. человек.

Во вторник, как передавал RT, миссия ВОЗ прибыла в Белоруссию. В состав делегации входят три специалиста, их работа начнется 8 апреля и продлится до 11 апреля. Эксперты оценят адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медицинской помощи.

Согласно данным на 7 апреля, в Белоруссии 794 человека госпитализированы из-за коронавируса, 54 выздоровели, 13 — умерли.