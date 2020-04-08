Минтранс РФ разъяснил порядок вывоза россиян из-за границы

Москва, 8 апреля. Граждане России, которые хотят вернуться на родину, имеющие авиабилет иностранного перевозчика, должны будут заплатить от 200 до 400 евро. Россиян с билетами российских авиакомпаний вывезут бесплатно, сообщает Минтранс.

Отмечается, что на вывозные рейсы могут рассчитывать лишь россияне, выехавшие из РФ после 1 января этого года. Также они обязательно должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг.

«График вывоза формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию, 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки», — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее стало известно, что Росавиация отозвала все выданные разрешения на вывозные чартеры. Вице-премьер Татьяна Голикова позже подчеркнула, что Россия не останавливает вывоз граждан из других государств, а берет временную паузу для формирования списков и четкого определения, кто и куда полетит.