La Stampa обиделась на критику Минобороны РФ ее публикаций

Рим, 8 апреля. Итальянская газета La Stampa разместила на своих страницах ответ Минобороны РФ на публикации о «бесполезности» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом и якобы «разведывательном» характере миссии, но усмотрела в нем «неуважение» и «оскорбления».

В минувший четверг российское оборонное ведомство отреагировало на «не прекращающиеся вторую неделю» попытки La Stampa дискредитировать операцию РФ по оказанию Италии помощи в борьбе с COVID-19. В Минобороны подчеркнули, что Россия действует бескорыстно и никакие выпады итальянских СМИ не заставят ее свернуть с пути гуманитарной поддержки оказавшейся в бедственном положении страны.

Сообщение министерства обороны РФ в пятницу было опубликовано на сайте La Stampa с заметкой редакции, в которой подчеркивалось, что газета «описала помощь России Италии в борьбе с пандемией, как и оказываемую другими странами, как проявление дружбы и солидарности». При этом было отмечено, что в некоторых статьях издания говорилось о возможном проведении Россией «разведывательной работы в рамках миссии». La Stampa назвала свою позицию «примером свободы информации».

«Речь идет об аспектах одной и той же новости, к которым наши журналисты подошли с одинаковым профессионализмом. Мы удивлены, что этот пример свободы информации вызвал сильное раздражение в министерстве обороны России. Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией не сможет ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей, которое сквозит в недвусмысленных оскорблениях генерал-майора Игоря Конашенкова», — сказано в публикации.

Ранее La Stampa со ссылкой на анонимные «источники» заявила, что 80% российской помощи, доставленной в Италию, «бесполезно или малополезно». В МИД РФ назвали это утверждение «чистой клеветой».

Также газета отреагировала на письмо посла России в Италии Сергея Разова, который в ответ на публикации издания подчеркнул, что российские специалисты рискуют здоровьем и жизнью, а о бесполезности их помощи «лучше спросить жителей Бергамо».Тогда La Stampa ответила, что намерена и впредь намерена придерживаться принципа «беспристрастности и объективности информации».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минобороны РФ упрекнуло La Stampa в работе по методичкам времен холодной войны.