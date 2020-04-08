Телезрители не поверили заявлениям Светличной о травящих ее ртутью родственниках

Москва, 8 апреля. Телезрители остались возмущены заявлением актрисы Светланы Светличной о попытке родственников отравить ее.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная появилась в одном из сюжетов очередного выпуска программы НТВ «Ты не поверишь!». В нем 79-летняя актриса заявила, что в ее квартире была обнаружена разлитая ртуть. По ее мнению, к этому могут быть причастны ее родственники, в частности внучка Мария, которая якобы имеет виды на ее квартиру.

На данную мысль Светличную навели ее помощники Дмитрий и Юрий, которые как утверждает актриса, спасли ее от опасного воздействия ртути. По словам звезды советских фильмов, в квартире на момент появления ртути, кроме ее внучки и помощников никого быть не могло.

Зрители НТВ в комментариях подвергли критике логику артистки. Некоторые посчитали, что историю с ртутью выдумали ее помощники, чтобы рассорить с родственниками и лишить их шансов унаследовать квартиру.

«Светличная совсем ум потеряла? Каким-то проходимца верит, а внучку обвиняет? Им нужно отжать квартиру и стараться сделать все, чтобы она не общалась с родными», — считает Eirini Kokkota. «Кто-то накручивает Светличную против ее семьи, а она как старый человек ведется на мошенников», — пишет пользователь с ником m. Rekamye.

Комментаторы также раскритиковали внешность актрисы, которой в следующем месяце исполниться 80 лет. По их мнению, попытки советской звезды вернуть молодость лишь усугубили ситуацию.

«В молодости была красивая, но сейчас противно смотреть! Мочки ушей от сережек скоро будут до плеч доставать, на страшных руках массивные кольца! Неужели нельзя стареть красиво?» — пишет Эн Шутка.

Ранее сообщалось, что старший сын актрисы Алексей Ивашов попал в реанимацию. Известно, что младший сын Светличной ушел из жизни в 2006 году. На фоне этой трагедии артистка повздорила со старшим сыном. Как пишут СМИ, Алексей был недоволен тем, что она оставила квартиру внучке его брата, которая ее вскоре продала.