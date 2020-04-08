Скворцова озвучила сроки создания вакцины от COVID-19

Москва, 8 апреля. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что прямо сейчас ждать вакцину от коронавируса «не имеет смысла».

По словам Скворцовой, эффективная вакцина против COVID-19 может появиться в лучшем случае до конца текущего года.

«Мы надеемся, что к регламентированной до клиники вакцине мы подойдем где-то в середине июня. Во всех случаях до конца года мы в лучшем случае выйдем на первую стадию клинических исследований», — отметила она.

Глава ФМБА рассказала, что ученые выделили несколько «кандидатных» белков, продемонстрировавших высокую мутагенность.

«Сейчас важно на зараженных животных — это специальная линия хомячков, которую мы будем использовать вместе с Институтом микробиологии министерства обороны — показать, что эти тела параллельно являются вирусно коронализующими», — поделилась Скворцова.

Специалист уточнила, что хомячки выбраны, поскольку могут являться носителями коронавируса и подходят для исследования.

«Хорьки и хомячки — как раз те животные, которые дают идеальные линии для моделирования болезни», — добавила она.

Первые случаи нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, были выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку болезни пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент в мире выявлено 1,413 миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений скончались 81 200 человек, более 298 тысяч победили болезнь.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек.