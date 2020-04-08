Зеленский попросил украинцев не превращаться в обиженных детей из-за карантина

Киев, 8 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан соблюдать карантинные меры и не превращаться в обиженных детей.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19. И все эти меры симметричны ограничениям в европейских странах.

«Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности», — цитирует Зеленского RT.

Глава государства в очередной раз призвал украинцев оставаться дома, а ограничения воспринимать как новые возможности для общения с близкими.

Во вторник «Газета.ру» передавала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) скончался первый пациент с подтвержденным COVID-19. Всего в украинской армии на данный момент зафиксировано четыре случая заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

По данным на 7 апреля, на Украине всего зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусом, из них 45 человек умерли, 28 — выздоровели.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире превысило 1,4 млн человек. От вируса погибли более 81,8 тыс. человек.