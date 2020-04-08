Взрыв газа прогремел в жилом доме в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 апреля. Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Информация о взрыве газового баллона поступила спасателям в 23.56 по московскому времени. Из-за взрыва обрушился дом в селе Филинское на улице Больничная, 34.

«Спасены пять человек, в том числе один ребенок. Предварительно, один человек находится под завалами», — сообщили ТАСС спасатели.

По предварительным данным, газовый баллон взорвался в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Правоохранительные органы полагают, что причиной инцидента могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона.