Депутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом

Москва, 8 апреля. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.

«Результат теста, сделанного мною в пятницу, — отрицательный (здоров). Зато мне сегодня позвонили из «Медси». Они сказали, что при повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», — написал Тимонов на своей странице в Facebook.

По его словам, у него нет результата теста на COVID-19, который брали в здании Мосгордумы 31 марта. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо, температуры нет.

Тимонов отметил, что если второй тест верен, то он «в легкой форме… добаливал во вторник» и «уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу».

«Если эта версия верна, то значит, как минимум один инфицированный депутат, не извещенный о своем состоянии здоровья, и поверивший заявлению председателя [Мосгордумы Алексея] Шапошникова «все здоровы», на внеочередном заседании присутствовал, и это был я», — написал Тимонов.

По мнению депутата, факт собрания, прошедшего 1 апреля, требует отдельного расследования. В частности, он задается вопросом, «на каком основании председатель Мосгордумы собрал почти на семь часов более пятидесяти человек плечом к плечу».

ТАСС напоминает, что депутаты Мосгордумы Людмила Стебенкова и Евгений Ступин, отсутствовавшие на внеочередном заседании столичного парламента 1 апреля, заявили ранее, что у них подтвержден коронавирус.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в 1,4 млн человек. Заболевание унесло жизни более 81,4 тыс. человек.

По данным на 7 апреля, число заболевших на территории России составляет 7 497 (+1 154), выздоровело 494 (+88), умерло 58 (+11). Лидерство по числу заболевших сохраняют Москва (+697), Московская область (+67) и Санкт-Петербург (+69).