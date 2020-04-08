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Оштрафованный за выгул собаки москвич задолжал миллионы рублей за ЖКХ

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Оштрафованный за выгул собаки москвич задолжал миллионы рублей за ЖКХ

Москва, 8 апреля. Житель Москвы Иисус Воробьев, ранее оштрафованный за нарушение правил самоизоляции, оказался злостным неплательщиком коммунальных услуг. Совместно с женой они задолжали почти 5 млн рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что Воробьева задержали на Патриарших прудах во время выгула собаки. Патрульные предупредили москвича о том, что он нарушает правила режима самоизоляции. Мужчина в ответ устроил словесную перепалку с представителями правоохранительных органов. В итоге его пришлось задержать. Во время задержания Воробьев желал смерти патрульным, а также их родным.

«Воробьев Иисус Адильевич. Задолженность по платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 46 тыс. 707 руб. Взыскание налогов и сборов, включая пени: 429 тыс. 277 руб. Исполнительский сбор: 30 тыс. 49 руб», — указывается в материалах банка данных исполнительных производств ФССП.

Согласно данным ведомства, его супруга Марина Ример задолжала более 4,2 млн рублей.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее число жителей Москвы (90%) соблюдают режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Респонденты отмечают, что для обеспечения своей безопасности ограничили контакты, а также пользуются антисептиками. Лишь 30% опрошенных москвичей сказали, что носят медицинскую маску или респиратор.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Оштрафованный за выгул собаки москвич задолжал миллионы рублей за ЖКХ

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Источник: https://www.mskagency.ru/materials/2991437
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