Герасимов объяснил, для чего Бабкину ввели в искусственную кому

Москва, 8 апреля. Певица Надежда Бабкина получает всю необходимую медицинскую помощь, заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он уточнил, что искусственная кома, в которую ввели артистку, «техническая вещь».

Накануне стало известно, что Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Артистка почувствовала себя плохо 1 апреля. Прибывшие по вызову врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Во вторник в СМИ появилась информация, что Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Герасимов объяснил РИА Новости, для чего Бабкину ввели в искусственную кому.

«В кому приводят для того, чтобы перевести на искусственное дополнительное медицинское обслуживание, чтобы не было сбоев никаких. Это все технические вещи, так что все в порядке», — сообщил он.

Во вторник пресс-секретарь театра «Русская песня» Александр Велор сообщил журналистам, что у Бабкиной не обнаружен коронавирус. По его словам, у 70-летней артистки диагностирована пневмония, она находится в больнице.

Близкие Бабкиной заявляют, что она не контактировала ни с кем, у кого мог быть коронавирус. В состояние медикаментозной комы врачи ввели артистку для наиболее эффективной работы аппарата ИВЛ. Врачи отметили, что «в целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе».