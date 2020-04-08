В России разработаны чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут

Москва, 8 апреля. В России разработали чипы для диагностирования коронавируса за 15-20 минут, сообщает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы разработали чипы, которые будем на этой неделе демонстрировать, в пятницу, на нашем производстве в Одинцово», — заявила Скворцова.

По ее словам, чипы основаны на изотермической амплификации. Глава ФМБА говорит, что чип представляет из себя «маленький ридер», который за 15-20 минут устанавливает наличие вируса в организме.

Также Вероника Скворцова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, передает RT. Глава ФМБА прогнозирует, что РФ пройдет пик пандемии в ближайшие 10-14 дней.

Ранее на телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм «Опасный вирус», в котором были представлены итоги исследований, проведенных учеными из КНР. Китайские специалисты обнаружили, что один носитель коронавируса может заразить 2-3 человек в течение 5 дней.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».