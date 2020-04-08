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Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 6 и 7 апреля

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Эксперты:

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 6 и 7 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 8 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

ВС Турции продолжают завозить бетонные блоки для укрепления трассы М4 и наблюдательных пунктов — один из конвоев направился в район Джебель аль-Арбаин к югу от Эрихи.

Турки развернули несколько новых наблюдательных пунктов и оборудовали позиции в населённых пунктах Бдама ас-Сагира и Аль-Бурнас (западнее Джиср эш-Шугур)

Режим прекращения огня

Идлибские источники обвиняют правительственные войска в обстреле городка Сармин (расположен между Саракибом и Идлибом) и турецкого наблюдательного пункта из артиллерии. По самому НП не попали, но дома, мол, поблизости от наблюдательного пункта порушили.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 6 и 7 апреля

Обстрел был произведен со стороны Саракиба. Кроме того, за сегодня боевики заявили об обстрелах многострадальных Аль-Футейры и Сфухуна в предгорьях Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

Российская сторона зафиксироваоа четыре обстрела населенных пунктов Нахшебба, Раша в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана», Басратун в провинции Алеппо, Эд-Дана в провинции Идлиб боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (далее — ХТШ).

Под Саракибом отмечается наращивание контингента Сирийской Арабской Армии (далее — САА) и «Сил национальной обороны» (далее — СНО). Боевики «Сирийской национальной армии» (далее — СНА) тоже наращивают контингент в Ан-Нейрабе к западу от Серакиба.

Терроризм

Один из членов совета шуры (верховного руководящего органа) ХТШ Абу Малик ат-Тали сложил с себя полномочия и объявил о своём выходе из группировки из-за неприятия политического курса группировки.

На освобождённых территориях в н.п.Урем в пригороде Алеппо обнаружен полицейский участок с камерами, где террористы пытали заключённых.

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

Российская военная полиция и ВС Турции провели совместное патрулирование под Кобани.

Зона контроля правительственных сил

На северо-востоке Сирии прошло очередное российско-турецкое патрулирование. Американский патруль сопровождал совместную колонну от Телль Тамра в провинции Хасаке.

В н.п.Харбат Хамо на восточной окраине Камышлы в провинции Хасаке местные жители блокировали маршрут движения американского патруля.

Зона контроля коалиции и СДС

На прошлой неделе в СДС отчитались об уничтожении незаконной переправы на реке Евфрат между городами Аль-Маядин (зона контроля Дамаска) и Зейбан (зона контроля СДС) и ликвидации контрабандиста Ахмад Башара аль-Аскара, которые организовал переправу людей с берега на берег.

7 апреля СДС накрыли всё остальное семейство аль-Аскар. При задержании было убито два члена семьи и изъято имущество: 7 машин, 13 мотоциклов, 300 голов скота, некоторое количество золота, 3 млн сирийских лир. Дома были сожжены, выживших арестовали.

Органы самоуправления северо-восточной Сирии объявили о приостановке приёма желающих вступить в ряды Сирийских демократических сил (далее — СДС) на три месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В провинции Дейр эз-Зор неизвестные обстреляли автомобиль скорой помощи.

Очередной конвой Международной коалиции с военной и специальной техникой прибыл на территорию Сирии через КПП Аль-Валид.

Центральная Сирия

Отряды проиранского ополчения начали очередную операцию по зачистке пустыни под Абу Кемалем — к операции привлечено свыше 20 единиц техники. Ещё одну операцию начали отряды ополчения «Лива аль-Кудс», подразделения САА, СНО и племенное ополчение Аль-Бусарай на стыке провинций Ракка и Дейр эз-Зор в предгорьях Бишри, где несколько дней назад боевики убили восьмерых пастухов.

Боевики международной террористической организации «Исламское государство»1 взяли ответственность за пленение и казнь солдата САА в н.п.Аш-Шухейль в провинции Дейр эз-Зор.

Патруль палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» подорвался на оставленном боевиками СВУ между н.п.Эш-Шола и Ар-Расафа.

Северная Сирия

«Силы освобождения Африна» опубликовали очередные видеосвидетельства непрекращающейся борьбы против «оккупационных сил» Турции и протурецких группировок в кантоне Африн.

На видео запечатлены обстрел позиции в Кяфр Хашире и подрыв патруля СНА на СВУ на дороге Дейр Суван - Чима.

Южная Сирия

В сети появились кадры похищенных жителей провинции Деръа — они связаны и явно подвергались пыткам. В похищении обвиняют банды из Эс-Сувейды. Время публикации просчитано: только-только стихли разногласия между племенами и слегка отошла на второй план мини-война в Аль-Курайе, унёсшая жизни 15 человек.

Несмотря на то, что все старейшины и шейхи из Эс-Сувейды уже осудили эти кадры и объявили о непричастности, цель — подбрасывание дров в тлеющий с начала «сирийской весны» конфликт на юге страны — достигнута. Стороны снова начали точить ножи, обвинения посыпались в адрес сирийского правительства, бойцов «Хизбаллы», которым якобы выгодна нестабильность в регионе, и России.

Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 6 и 7 апреля

Боевики ИГ1 взяли на себя ответственность за убийство секретаря отделения партии «Баас» в городе Нава в провинции Деръа Сальвана аль-Джуни.

В провинции Эль-Кунейтра неизвестные застрелили двух военнослужащих САА на дороге между деревнями Каркас и Ас-Суккария.

Гуманитарная обстановка

Коронавирус

12 и 19 апреля отменены массовые мероприятия на католическую и православную Пасху.

Для прибывающих из Дамаска в Камышлы рейсов ввели скрининг и медицинские тесты.

Курдский Красный Полумесяц переоборудовал один из частных госпиталей в городе Хасеке под приём инфицированных коронавирусом в случае выявления таковых. Кроме того, было развёрнуто два палаточных лагеря под Аш-Шаддади.

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1 Организация запрещена на территории РФ.

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