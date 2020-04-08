Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 6 и 7 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 8 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

ВС Турции продолжают завозить бетонные блоки для укрепления трассы М4 и наблюдательных пунктов — один из конвоев направился в район Джебель аль-Арбаин к югу от Эрихи.

Турки развернули несколько новых наблюдательных пунктов и оборудовали позиции в населённых пунктах Бдама ас-Сагира и Аль-Бурнас (западнее Джиср эш-Шугур)

Режим прекращения огня

Идлибские источники обвиняют правительственные войска в обстреле городка Сармин (расположен между Саракибом и Идлибом) и турецкого наблюдательного пункта из артиллерии. По самому НП не попали, но дома, мол, поблизости от наблюдательного пункта порушили.

Обстрел был произведен со стороны Саракиба. Кроме того, за сегодня боевики заявили об обстрелах многострадальных Аль-Футейры и Сфухуна в предгорьях Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

Российская сторона зафиксироваоа четыре обстрела населенных пунктов Нахшебба, Раша в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана», Басратун в провинции Алеппо, Эд-Дана в провинции Идлиб боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (далее — ХТШ).

Под Саракибом отмечается наращивание контингента Сирийской Арабской Армии (далее — САА) и «Сил национальной обороны» (далее — СНО). Боевики «Сирийской национальной армии» (далее — СНА) тоже наращивают контингент в Ан-Нейрабе к западу от Серакиба.

Urgent ::

Hundreds of terrorists gathered on the outskirts of Neirab, near Saraqib. pic.twitter.com/zZyLRlakL1 — Y.N.M.S (@ynms79797979) April 7, 2020

Терроризм

Один из членов совета шуры (верховного руководящего органа) ХТШ Абу Малик ат-Тали сложил с себя полномочия и объявил о своём выходе из группировки из-за неприятия политического курса группировки.

На освобождённых территориях в н.п.Урем в пригороде Алеппо обнаружен полицейский участок с камерами, где террористы пытали заключённых.

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

Российская военная полиция и ВС Турции провели совместное патрулирование под Кобани.

Зона контроля правительственных сил

На северо-востоке Сирии прошло очередное российско-турецкое патрулирование. Американский патруль сопровождал совместную колонну от Телль Тамра в провинции Хасаке.

Video from yesterday of a Russian military convoy with BTR-80, Rys, Tigr, Typhoon-K, and Ural/KamAZ trucks passing through Tall Tamr headed to Qamishli airfield. US forces apparently allowed the convoy to pass through the town and then followed it. 241/https://t.co/Yq4sslJHQa pic.twitter.com/dSdsunCLyX — Rob Lee (@RALee85) April 7, 2020

В н.п.Харбат Хамо на восточной окраине Камышлы в провинции Хасаке местные жители блокировали маршрут движения американского патруля.

Mercedes 101 today blocked American patrol in Hasaka CS. Legendary car pic.twitter.com/nK56zffmDq — ZOKA (@200_zoka) April 7, 2020

Зона контроля коалиции и СДС

На прошлой неделе в СДС отчитались об уничтожении незаконной переправы на реке Евфрат между городами Аль-Маядин (зона контроля Дамаска) и Зейбан (зона контроля СДС) и ликвидации контрабандиста Ахмад Башара аль-Аскара, которые организовал переправу людей с берега на берег.

7 апреля СДС накрыли всё остальное семейство аль-Аскар. При задержании было убито два члена семьи и изъято имущество: 7 машин, 13 мотоциклов, 300 голов скота, некоторое количество золота, 3 млн сирийских лир. Дома были сожжены, выживших арестовали.

"قسد" تنتقم من عائلة "العسكر" في دير الزور https://t.co/IBT37SwQ3N pic.twitter.com/VoOhUH1592 — زمان الوصل (@zamanalwsl) April 6, 2020

Органы самоуправления северо-восточной Сирии объявили о приостановке приёма желающих вступить в ряды Сирийских демократических сил (далее — СДС) на три месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Conscription halted for three months in north and east Syria due to the coronavirus. pic.twitter.com/5qft5zTwKH — Woofers (@NotWoofers) April 6, 2020

В провинции Дейр эз-Зор неизвестные обстреляли автомобиль скорой помощи.

Очередной конвой Международной коалиции с военной и специальной техникой прибыл на территорию Сирии через КПП Аль-Валид.

Центральная Сирия

Отряды проиранского ополчения начали очередную операцию по зачистке пустыни под Абу Кемалем — к операции привлечено свыше 20 единиц техники. Ещё одну операцию начали отряды ополчения «Лива аль-Кудс», подразделения САА, СНО и племенное ополчение Аль-Бусарай на стыке провинций Ракка и Дейр эз-Зор в предгорьях Бишри, где несколько дней назад боевики убили восьмерых пастухов.

Army,NDF,Liwa al quds,resistance units, Al-Busarai tribal fighters they launch a hunt for Isis in a desert area where a large number of sheep were stolen and a shepherd killed.(DeZ,Raqa desert) pic.twitter.com/FBQejCrMMM — Y.N.M.S (@ynms79797979) April 7, 2020

SAA,NDF,Liwal al Quds started sweeping operation on Bishri mountains after ISIL killed some shepherds stole 2000 sheep.Also some NDF were killed by mines/IEDs pic.twitter.com/5KL6gCVTHY — ZOKA (@200_zoka) April 7, 2020

Боевики международной террористической организации «Исламское государство»1 взяли ответственность за пленение и казнь солдата САА в н.п.Аш-Шухейль в провинции Дейр эз-Зор.

Патруль палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» подорвался на оставленном боевиками СВУ между н.п.Эш-Шола и Ар-Расафа.

Северная Сирия

«Силы освобождения Африна» опубликовали очередные видеосвидетельства непрекращающейся борьбы против «оккупационных сил» Турции и протурецких группировок в кантоне Африн.

The Afrin Liberation Forces released footage of them targeting a position in the vicinity of Kafr Khashir. pic.twitter.com/w3fEF9BgG1 — Woofers (@NotWoofers) April 7, 2020

На видео запечатлены обстрел позиции в Кяфр Хашире и подрыв патруля СНА на СВУ на дороге Дейр Суван - Чима.

The Afrin Liberation Forces released footage of the destruction of a TFSA patrol with explosives in the road between Deir Suwan and Çima villages. pic.twitter.com/EexQa3Gtjy — Woofers (@NotWoofers) April 7, 2020

Южная Сирия

В сети появились кадры похищенных жителей провинции Деръа — они связаны и явно подвергались пыткам. В похищении обвиняют банды из Эс-Сувейды. Время публикации просчитано: только-только стихли разногласия между племенами и слегка отошла на второй план мини-война в Аль-Курайе, унёсшая жизни 15 человек.

Несмотря на то, что все старейшины и шейхи из Эс-Сувейды уже осудили эти кадры и объявили о непричастности, цель — подбрасывание дров в тлеющий с начала «сирийской весны» конфликт на юге страны — достигнута. Стороны снова начали точить ножи, обвинения посыпались в адрес сирийского правительства, бойцов «Хизбаллы», которым якобы выгодна нестабильность в регионе, и России.

Боевики ИГ1 взяли на себя ответственность за убийство секретаря отделения партии «Баас» в городе Нава в провинции Деръа Сальвана аль-Джуни.

Unidentified persons targeted “Silwan al-Jundi” in the city of Nawa in the western countryside of Daraa Governorate, in southern Syria, and was subsequently transferred to the National Hospital of Nawa, where he died due to his injury. pic.twitter.com/DtgkdbazQ4 — Y.N.M.S (@ynms79797979) April 7, 2020

В провинции Эль-Кунейтра неизвестные застрелили двух военнослужащих САА на дороге между деревнями Каркас и Ас-Суккария.

Гуманитарная обстановка

Коронавирус

12 и 19 апреля отменены массовые мероприятия на католическую и православную Пасху.

Для прибывающих из Дамаска в Камышлы рейсов ввели скрининг и медицинские тесты.

Курдский Красный Полумесяц переоборудовал один из частных госпиталей в городе Хасеке под приём инфицированных коронавирусом в случае выявления таковых. Кроме того, было развёрнуто два палаточных лагеря под Аш-Шаддади.

My latest for @NPA_English



Kurdish Red Crescent @HeyvaKurd equips private hospital for coronavirus in #Hasakah as precautionary measureshttps://t.co/Rkdti7ZgpJ — Hoshang Hasan ???? (@HesenHoseng) April 6, 2020

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1 Организация запрещена на территории РФ.