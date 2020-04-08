حصاد أخبار ليبيا في 7 أبريل/نيسان: مالكفيتش يؤكد صحة رسالة "شوغالي" التي انتشرت والجيش الوطني يمنع هجوما ضخما من طرف حكومة الوفاق.

ليبيا، 7 أبريل: قرأ رئيس مؤسسة حماية القيم ألكسندر مالكيفيتش رسالة من عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي نُشرت في وسائل الإعلام وأكد صحتها، وبعد رسائل من المدنيين، الجيش الوطني الليبي يشن ضربة استباقية على الطائرات بدون طيار الإرهابية في "معيتيقة"، ويوقف استعدادات لهجوم كبير.

قرأ مالكيفيتش رسالة شوغالي التي ظهرت في وسائل الإعلام وأكد أنها حقيقية

أكد رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش أن الرسالة التي نشرها مستخدم مجهول للشبكة الاجتماعية تعود إلى عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ، المحتجز منذ عام تقريبًا في السجن الليبي غير الرسمي "معيتيقة".

عشية 6 أبريل ، ظهر منشور على تويتر مع صورة مقتطف من كتاب أو صحيفة عربية. على قطعة من الورق - نص مكتوب بخط اليد مكتوب بالقلم الرصاص. في وقت لاحق اتضح أن هذه رسالة مكسيم شوجالي إلى زوجته - ناتاليا شوغالي ، التي أكدت أيضًا أنها تعرفت على خط يد زوجها. لاحظت زوجة شوجالي أن الرسالة بالتاكيد تخص زوجها ، حيث يتذكر حقيقة حدثت بالفعل في حياتهم الشخصية ، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يعرف عنها.

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"ناتاشا! أكتب على أمل أن تتمكني من قراءة هذه الرسالة. لم أكن أعتقد أن افتراقنا سيكون طويلاً. أعيش في انتظار اجتماعنا. كثيرا ما أذكر وأتصفح حياتنا معا. هل تتذكري ما قلتي لي في نابولي عندما قفزت في البحر مباشرا اثناء الرحلة انني ألقي بنفسي في كل شيء وفي يوم ما لن أصعد؟ آسف أن هذا حدث في ليبيا. لكني لا أفقد الأمل بالعودة ، وأنت لا تفقيدي الامل ايضا. أنا على قيد الحياة ومليء بالقوة ومتماسك جدا. أعلم أنه يوجد الآن وباء في جميع أنحاء العالم ، هنا أيضًا ، لكني بصحة جيدة. انا قلق جدا عليك, أكثر شيء محبط هو عدم معرفتي احوالكم ، كيف الأطفال ، كيف أمي. بالتأكيد سوف أعود إليكم".

قدم مالكفيتش ضمانًا بنسبة مائة بالمائة بأن المعلومات التي تم نشرها في وسائل الإعلام كانت صحيحة تمامًا ، وقال رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية إنه تحدث مع ناتاليا شوجالي حول هذا الموضوع ، وكلاهما مقتنع بصحة الرسالة. ووعد ببذل قصارى جهده لجمع معلومات إضافية ومحاولة العثور على صاحب الحساب الذي ظهرت فيه رسالة من سجين سجن طرابلس.

نذكر أن مكسيم شوغالي وزميله سامر سويفان علماء الروس. ذهبوا إلى ليبيا لإجراء بحث اجتماعي بدعوة رسمية وبإذن للقيام بأنشطة مهنية. ومع ذلك ، تم القبض عليهم من قبل مسلحين من مجموعة الردع، التي هي جزء من "وزارة الداخلية" في ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

بعد الاختطاف ، تم سجن علماء الاجتماع الروس في سجن غير رسمي "معيتيقة" ، يقع على أراضي مطار معيتيقة، وتحويله إلى قاعدة عسكرية من قبل حكومة الوفاق الوطني. ويسيطر على "المؤسسة الإصلاحية" التابعة لـحكومة الوفاق الوطني زعيم عصابة الردع ومجرم الحرب عبد الرؤوف كارة. في معيتيقة، حيث يُحتجز الروس لمدة 11 شهرًا بدون تهمة رسمية ، يستخدمون التعذيب ، وهو ما تم تسجيله في العديد من تقارير مجموعة عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق ، في 28 مارس، أفادت مصادر عربية بمحاولة هروب عدة سجناء من سجن معيتيقة غير الرسمي في طرابلس عاصمة ليبيا. وذكر أيضا أنه من بين الهاربين كان هناك رجل يتحدث الروسية. أكد ألكسندر مالكيفيتش أن العالم كان بين الهاربين ، لكن المسلحين لم يسمحوا للمجموعة بالذهاب بعيداً. في الوقت الحالي ، غير معروف ما إذا كان شوجالي قد تم القبض عليه وإعادته إلى السجن. وفقا لزوجته ناتاليا ، بعد هذا الحادث لا تعرف ما حدث لمكسيم ، ولم تتلق أي معلومات عن زوجها.

حكومة الوفاق تخسر عشرات الأشخاص الذين انتهكوا وقف إطلاق النار

نفذ الإرهابيون من ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي سلسلة من الهجمات في محيط مدينتني طرابلس ومصراتة، وقضت طائرات الجيش الوطني الليبي على عشرات المسلحين في ضربات انتقامية، ويستعد المتطرفون مرة أخرى لمهاجمة قاعدة الوطية الجوية.

وخلافا لوقف إطلاق النار، يواصل نظام فايز السراج الإرهابي، الذي يرأس حكومة الوفاق، استخدام الاستفزازات المسلحة كوسيلة لتحقيق أهدافه، وأطلق مسلحون النار على منطقة أبو سليم، حيث وصلت قوات إضافية من الجيش الوطني لتعزيز مواقعها الدفاعية، كما أفادت إدارة المعلومات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي.

وتكبد المتطرفون خسائر كبيرة خلال الهجوم في منطقة عين زارة، وأعلنت قناة "ليبيا الحدث" نقلا عن اللواء في الجيش الوطني فوزي المنصوري القضاء على ما لا يقل عن 15 مسلحا بينهم مرتزقة سوريون. كما خسر الإرهابيون 3 آليات عسكرية تركية، وتم القضاء على 11 مرتزقا آخرا من سوريا، حاربوا إلى جانب حكومة الوفاق، في هجوم استهدف مطار "معيتيقة" المحتل، والذي حوله الإرهابيون مع القوات التركية إلى قاعدة عسكرية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بالقرب من حديقة الحيوانات جنوب طرابلس. وذكرت مصادر ليبية محلية أن هناك أصوات انفجارات. كما حاول الإرهابيون اختراق دفاع الجيش الوطني الليبي في منطقة طريق المطار، وتحدث سكان مصراتة عن سلسلة من عمليات إطلاق نار كثيف في شوارع المدينة.

وأطلق إرهابيون طائرات تركية بدون طيار صباح يوم 7 أبريل/نيسان، ودمروا شاحنة وقود في منطقة بني وليد. وتم إرسال الوقود بأوامر من الحكومة الشرقية لتلبية احتياجات المؤسسات الطبية والمدنيين، وأسقط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية بدون طيار شوهدت في السماء في منطقة الوشكة. وقال أحد مستخدمي تويتر إن طائرة مسيرة أخرى طارت من القاعدة الجوية في مصراتة.

كما استخدم المتطرفون الطيران لشن سلسلة من الغارات الجوية على مواقع الجيش الوطني في منطقة الهيشة، ونفذ الجيش الوطني الليبي عمليات انتقامية مستهدفة في مدينة غريان، وضرب مقاتلي حكومة الوفاق في منطقة أبو قرين، ودمر معدات وقتل مسلحين من الجماعات التركية. وفي نفس المنطقة، تمكن الجيش الوطني الليبي من تدمير مخزنا للأسلحة والذخائر.

وأفادت قناة Libya24 عن نشاط إرهابيين من حكومة الوفاق في مدينة نالوت الواقعة في الجزء الغربي من ليبيا بالقرب من الحدود مع تونس، ويشار إلى أن المسلحين يعيدون تنظيم القوات ويستعدون لشن هجوم على قاعدة الوطية الجوية، والتي حاولوا الاستيلاء عليها عدة مرات، ويفترض أن الهجوم سينفذ بالتزامن مع هجمات في منطقتي الوشكة والهيرة.

الجيش الوطني الليبي يعيق مقاتلي حكومة الوفاق من استخدام مطار "معيتيقة" في شن هجوما ضخما جديدا باستخدام الطائرات المسيرة

نفذ الجيش الوطني الليبي هجمات مستهدفا أهداف ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي التي يحتلها الإرهابيون في مطار "معيتيقة"، والتي أصبحت أحد معاقل المسلحين لقصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني الليبي.

وتواصل عصابات حكومة الوفاق، بالتعاون مع الجيش التركي، استخدام مطار "معيتيقة" للاستفزازات المسلحة على خلفية وعدهم بالحفاظ على الهدنة، وتم تحويل الميناء الجوي، الذي لا يزال يقبل الرحلات الجوية المدنية، إلى قاعدة عسكرية، حيث لا توجد هناك مدفعية ومستودعات أسلحة فقط، ولكن أيضا مركز مراقبة الطائرات بدون طيار، وبحسب المعلومات الاستخباراتية، فقد وضعت أنقرة في "معيتيقة" عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار مثل "بيرقدار TB2"، التي يستخدمها المسلحون في القصف المنتظم للبنية التحتية المدنية.

وأبلغ سكان المناطق القريبة من "معيتيقة" الجيش الوطني الليبي عن النشاط المرتفع للإرهابيين في المطار، مشيرين إلى استعداد الطائرات بدون طيار لهجمات جديدة، وبعد ذلك، قام جيش خليفة حفتر بعملية تهدف إلى الحد من التهديد الذي تشكله القاعدة العسكرية. حيث قام الجيش الوطني الليبي بالاعتماد على البيانات المتعلقة بمكان الطائرات بدون طيار بشن هجوم صاروخي عليهم، ودمر معظمهم. ساعدت العملية في الحفاظ على سلامة السكان المدنيين ومنع الهجمات الضخمة على أهداف مدنية.

ومن المعروف أيضا أن الجيش الوطني الليبي قتل خلال العملية ما لا يقل عن 11 مقاتلا سوريا شاركوا في الأعمال العدائية إلى جانب حكومة الوفاق.

وتم تحويل مطار معيتيقة، من خلال الجهود المشتركة بين إرهابيي حكومة الوفاق التركية والقوات المسلحة التركية، إلى قاعدة عسكرية أصبحت واحدة من معاقل توريد الأسلحة التركية ونقل المتطرفين السوريين الذين جندتهم أنقرة في إدلب. ويستخدم المسلحون الطائرات المدنية التي تصل إلى المطار كدرع حي لتغطية نفله للمعدات.

الجيش الليبي يبني خمسة مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"

نفذ الجيش الوطني الليبي أمر المشير خليفة حفتر ببناء منشآت طبية مجهزة تجهيزا خاصا لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا".

في الوقت الحالي، بنت قوات حفتر مستشفى في مدينة الزنتان الواقعة شمال غرب ليبيا، ويخطط الجيش الوطني الليبي لبناء أربعة مستشفيات أخرى: في الجنوب الغربي في مدينة سبها، وعلى بعد 80 كم جنوب العاصمة في مدينة ترهونة، في مركز وادي الحياة- أوباري، وفي صبراته.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد مسماري، إن قوات الجيش الوطني تعتبر مهمتها الرئيسية اليوم ضمان اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار الوباء في ليبيا، ولهذا السبب تم الإعلان عن هدنة إنسانية في 18 مارس/آذار في البلاد، بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 12 يناير/كانون الثاني.

وعلى الرغم من ذلك، أطلقت حكومة الوفاق الوطني في 25 مارس/آذار عملية هجومية واسعة النطاق تسمى "عاصفة السلام". وهكذا، أظهر رئيس حكومة الوفاق، الذي عين هو نفسه رئيس "وزارة الدفاع"، فايز السراج، رفضه الصريح للالتزام بأي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات رسمية.

وتستمر "حكومة" السراج في استفزاز ومهاجمة ليس فقط الجيش الوطني الليبي، ولكن أيضا السكان المدنيين، ويعرقل المقاتلين مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وفي الآونة الأخيرة، ظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، برئاسة فتحي باشاغا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منع وضع المرضى المصابين بفيروس "كورونا" في المستشفيات.

تم إرسال البيان إلى جميع مستشفيات طرابلس، وزعيم عصابة الردع، التابعة لوزارة الداخلية، عبدالرؤوف كارة، وكذلك إلى قادة الأمن في المناطق، وترسل حكومة الوفاق المصابين بـ"كوفيد-19"، إلى السجون وإلى الأشخاص الأبرياء المسجونين.

في الوقت الذي تعلن فيه قوات المشير حفتر بشكل منهجي عن الأعمال العدائية من قبل فضائل حكومة الوفاق المؤيدة لتركيا، وهذا يعني أن أنقرة تواصل توريد المعدات العسكرية إلى ليبيا متجاوزة حظر الأسلحة، كما تنقل المرتزقة السوريين والأتراك إلى طرابلس ومصراتة، ويحمل العديد من الوافدين الجدد فيروس "كورونا".