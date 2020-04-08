Малышева рассказала о страшных последствиях самолечения коронавируса

Москва, 8 апреля. Прием препаратов от коронавируса без назначения доктора чреват серьезными побочными эффектами вплоть до летального исхода, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, исследования для производства медикаментов от COVID-19 в большинстве случаев не имеют достаточно обширной базы данных, так как все происходит быстро и «с колес».

Малышева отмечает, что лечение коронавируса включает в себя противомалярийные препараты гидроксихлорохин и плаквенил, которые назначают всем без исключения. По словам телеведущей, некоторым пациентам также выписывают антибиотик азитромицин и сумамед.

«Эта комбинация показала эффективность в 2003 году, когда была атипичная пневмония, ее используют и сейчас. И показано на небольших исследованиях на людях, что она снижает количество вирусов в организме», — говорит Елена Малышева.

Как отмечает медик, пить эти препараты в качестве профилактики — абсолютное безумие. Она подчеркивает, что они используются в тяжелых случаях и под надзором специалистов, так как у них есть побочные эффекты. В частности, самостоятельный прием гидроксихлорина может привести к осложнениям с сердцем.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что ведомство разработало чипы для определения коронавируса COVID-19 за 15—20 минут, передает RT.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.