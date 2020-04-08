МИД РФ раскритиковал указ Трампа о праве США на Луну

Москва, 8 апреля. Присвоение космического пространства, включая Луну и небесные тела, тем или иным государством противоречит существующим нормам международного права, сообщает МИД РФ.

Напомним, что 6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий Вашингтону не допускать рассмотрение космического пространства в качестве всеобщего достояния человечества. Так же в указе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в комментарии российского МИД.

Дипломаты отмечают, что США опубликовали этот документ в тот момент, когда все политические и интеллектуальные ресурсы человечества заняты решением проблем, вызванных вспышкой коронавируса.

МИД подчеркивает, что «непреложной основой» в освоении космоса является договор от 1967 года, согласно которому Луна и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению. Российские дипломаты отмечают, что закрепление в политике некоторых стран режима присвоения космических ресурсов несет риски для международного сотрудничества и взаимопонимания.

Москва выразила готовность к обсуждению данного вопроса, но исключительно в рамках норм международного права.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приватизация космоса в тех или иных формах неприемлема. Он добавил, что пока затрудняется сказать, является ли указ Трампа попыткой приватизации космоса, передает «Газета.ру».