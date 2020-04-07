ВЦИОМ подсчитал, сколько россиян соблюдают режим самоизоляции

Москва, 7 апреля. Подавляющее число москвичей (90%) сообщают, что они и их родственники соблюдают режим самоизоляции на время пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно результатам социологического исследования, 74% россиян уверены, что от COVID-19 можно защититься, только 16% с ними не согласны.

Говоря о своих близких и знакомых, россияне утверждают, что большая часть из них соблюдают самоизоляцию (81%). Неделю назад этот показатель составлял всего 61%. В Москве эти значение куда выше: 90% против 81% неделей ранее.

Для обеспечения своей безопасности россияне ограничили контакты и самоизолировались, следят за гигиеной и пользуются антисептиками. Только 30% сообщили, что носят маску или респиратор.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в 1,4 млн человек. Заболевание унесло жизни более 81,4 тыс. человек.

2 апреля президент Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. При этом регионам предоставляется право самим определять степень строгости изоляционных мер. Нерабочий период может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней, передавала «Газета.ру». Однако пока говорить о такой перспективе не приходится. По словам Путина, вирусологи полагают, что «пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране».

По данным на 7 апреля, число заболевших на территории России составляет 7 497 (+1 154), выздоровело 494 (+88), умерло 58 (+11). Лидерство по числу заболевших сохраняют Москва (+697), Московская область (+67) и Санкт-Петербург (+69).