Россияне увидят уникальное суперлуние предстоящей ночью

Москва, 7 апреля. В ночь на 8 апреля Луна максимально близко приблизиться к Земле и примет фазу полнолуния, благодаря чему она станет самой крупной Луной в текущем году для земных наблюдателей, сообщает сотрудник планетария Москвы Людмила Кошман.

Ранее Московский планетарий информировал, что в ночь на 8 апреля в 05.36 произойдет суперлуние. По словам астрономов, суперлуние можно будет увидеть в Москве, так как в центральной части РФ ожидается ясная погода.

«Сегодня ночью с 7 на 8 апреля все жители, где только видна Луна на небе, могут наблюдать самую большую Луну 2020 года», — говорит Кошман.

Астроном говорит, что за год происходит 12-13 полнолуний. Также Кошман напоминает, что Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите — периодически отдаляясь и приближаясь. Среднее расстояние от Луны до Земли составляет 380 тыс. км. В ночь на 8 апреля Луна пройдет свой перигей (самую близкую точку к Земле) и приблизится к нашей планете на 356,9 тыс. км. Затем в 5.36 по московскому времени наступит полнолуние. Моменты, когда эти явления совпадают по времени называются суперлунием.

Как отмечает Кошман, в ночь на 8 апреля можно будет наблюдать самую большую Луну 2020 года.

«Если мы ее померим, то видимый диаметр будет 33 минуты 29 секунд. Обычно средний диаметр Луны на небе — 30 минут, то есть полградуса, такой же, как и Солнце», — объясняет астроном.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что астроном-любитель потратил 2 года на уникальное фото туманности «Полумесяц». Также недавно астрономы из проекта Vitrual Telescope запечатлели на видео крупный астероид, приближающийся к Земле.