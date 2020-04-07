Скворцова озвучила прогноз о выходе России на пик эпидемии коронавируса 

Москва, 7 апреля. Уровень заболеваемости коронавирусом в России достигнет пика через десять-четырнадцать дней, считает руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В эфире телеканала «Россия 24» Скворцова отметила, что в случае, если россияне будут «так же рационально себя вести» и соблюдать режим самоизоляции, «по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам десять-четырнадцать дней до выхода на плато с этой инфекцией».

Как уточняет РИА Новости, плато — это когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. После этого периода эпидемия идет на спад. По словам Скворцовой, на плато Россия будет держаться, предварительно, до начала или середины июня.

«Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», — подчеркнула глава ФМБА.

Скворцова добавила, что России удалось избежать взрывного роста инфицированных, поскольку страна опиралась на опыт других государств.

По данным на 7 апреля, число заболевших на территории России составляет 7 497 (+1 154), выздоровело 494 (+88), умерло 58 (+11), передает «Газета.ру». Лидерство по числу заболевших сохраняют Москва (+697), Московская область (+67) и Санкт-Петербург (+69).

По данным оперативного штаба Москвы, более 50% заболевших новым типом коронавируса младше 45 лет. Среди заболевших: 47,5% люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 5% — старше 80 лет, 4% — дети.

Во вторник Международная организация труда (МОТ) подготовила новый доклад, в котором содержится обновленный прогноз по росту числа безработных в мире из-за COVID-19. Как передает RT, если раньше говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, то новые прогнозы говорят, что это число может оказаться значительно больше.