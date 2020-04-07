В РФ стартует интернет-акция о подвигах учителей по время Великой Отечественной войны

Москва, 7 апреля. Интернет-акция «Подвиг учителя», посвященная памяти принимавших участие в Великой Отечественной войне педагогов, стартует 8 апреля. Участники акции смогут рассказать в социальных сетях уникальные истории о своих предках-победителях, о знаменитых педагогах-земляках. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Во время войны многие учителя, работавшие в школах, уходили на фронт защищать нашу Родину. Кто-то оставался в тылу и обучал ребят в те тяжелые времена. Чтобы сохранить для наших детей память о подвиге педагогов в те страшные дни Великой Отечественной войны, я и мои единомышленники запускаем интернет-акцию «Подвиг учителя», — рассказала депутат.

Для того, чтобы принять участие, объясняет Лариса Тутова, необходимо будет разместить в социальных сетях биографическую публикацию о фронтовике-педагоге, его фотографию, а также поставить специальные хештеги (#ПодвигУчителя #Победа75).

«Моя мама учитель, я — учитель, поэтому уверена, что только вместе мы сможем сохранить память о тех, кому обязаны за мир. Расскажите о своем герое, о его военной истории, прикрепив изображение. И в будущем, перейдя по хештегу, каждый сможет узнать фронтовые истории обычных учителей — героев», — добавила она.

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